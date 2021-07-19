В МОЗ повідомили, коли до регіонів доставлять вакцину Moderna

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на цьому тижні до регіонів доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca, повідомляє Укрінформ.

"Цього тижня в регіони надійде ще: 1 000 020 доз вакцини від компанії Moderna для першого щеплення (друга партія надійде через визначений часовий інтервал для другої дози; 1 000 000 доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech; 299 520 доз вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech (її доставлять в Україну в середу і вона буде доставлена до вихідних, аби центри масової вакцинації щепили якомога більше бажаючих); 100 800 доз вакцини AstraZeneca", - повідомив Ляшко.

Зараз, за даними міністра, станом на ранок 19 липня в регіонах є: 1 003 589 доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech; 317 033 дози вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech; 220 180 доз вакцини AstraZeneca, які використовують виключно для другого щеплення.

Ляшко додав, що інфраструктура вакцинації від COVID-19 передбачає роботу 3127 пунктів щеплення, які розташовані по всій країні і в тому числі і в селах, що забезпечує рівний доступ до захисту від коронавірусу всього населення України.