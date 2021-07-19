У Києві за 30 хвилин випала тижнева норма опадів

Київ накрила потужна злива, за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що еквівалентно майже тижневій нормі опадів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як наголошується в повідомленні, техніка гідротехнічних служб комунальних підприємств, підпорядкованих "Київавтодору", виїхала на місця можливих підтоплень іще до початку зливи﻿, а напередодні прогнозованих дощів у кожному районі посилено очищали стоки. Проте надзвичайна кількість опадів за малий проміжок часу призвела до короткочасного підтоплення ділянок вулиць і тротуарів. Зокрема, п'ять потужних насосів у тунелі на вул. Теліги не впоралися зі стихією.

Наразі тривають роботи з ліквідації підтоплень на просп. Палладіна, вул. Стеценка, Площі Героїв Бреста, тунелі на вул. Теліги, вул. Кирилівській, вул. Автозаводській, просп. Перемоги тощо.