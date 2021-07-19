Під Петербургом знайшли секретну приватну в'язницю з крематорієм

У Ленобласті Росії знайшли покинутий будинок, під яким розташовувалася приватна підземна в'язниця, повідомляє Страна.ua.

Будинок розташований за 40 кілометрів від Петербурга, у Всеволожську районі Ленінградської бласті. Дачне будівля у занедбаному стані, але під ним прихований масивний бетонний бункер.

Повідомляється, що вхід туди був ретельно замаскований під звичайні гаражні ворота, за якими лежить важка бетонна плита, опускається і підіймається за допомогою потужного гідравлічного пристрою. Механізм запуску також замаскований.

У приміщенні знаходяться камери з двоярусними ліжками, вбудовані унітази та рукомийники.

Камери закривалися на сталеві двері, дуже нагадують ті, що знаходяться в "Хрестах". Є місце для охорони, роз'єми для комп'ютерів, для відеоспостереження. Приміщення перегороджено клітинами, т.зв. "Локалка".

Крім того, поруч з будинком знаходиться лазня. У ній був потайний лаз, звідки можна було потрапити в колодязь глибиною в кілька бетонних кілець, на дні якого була піч-крематорій. Причому в піч можна було поміститися людині.

Відомо, що першим власником будинку був співробітник УФСІН, який пішов у відставку ще в 2004 році, а наступним - якийсь петербуржець, офіційно змінив своє прізвище на Ескобар.

Крім того, секретна приватна в'язниця проходила у справі про вбивство російського бізнесмена Бадрі Шенгелія.

Мерседес Шенгелія розстріляли у вересні 2018 року. Підприємець був убитий на місці. За даними ЗМІ, саме на цій ділянці знайшли машину, яка переслідувала Бадрі перед смертю.