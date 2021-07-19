Сергій Притула з дружиною і трьома дітьми відпочиває за кордоном: милі фото

Як і більшість українських зірок Сергій Притула полетів на відпочинок за кордон. Разом з ним дружина й троє дітей. Яку країну обрала велика сім'я – невідомо. Шоумен не розсекречує курорт, однак ділиться милими фото з сином і донькою, повідомляє 24 Канал.

Ведучий розповів, що вони з Христиною взяли з собою всіх дітей – 13-річного Дмитра, 3-річну Соломію та Стефанію, якій невдовзі виповниться два місяці. Крихітка народилася 25 травня.

"Осьо вам сердечко з відпустки! Діти. Жінка. Море. Книги. Сон. Відпочинком задоволений. Чого і Вам бажаю! Отримувати задоволення. І від роботи, і від відпочинку," , – поділився шоумен.

Він доповнив публікацію милими фото з дітьми. На одному з кадрів Сергій Притула з Соломією позував на яхті в рятувальних жилетах. На камеру дівчинка показувала сердечко. На іншій світлині він з'явився з Дмитром, який був за штурвалом яхти.

Фото з фейсбуку

Фото з фейсбуку

В інстаграм-сторіс Сергій Притула опублікував ще одне зворушливе фото з донечкою. Разом вони розважалися водними пістолетами. Схоже, поки Катерина опікується наймолодшою Стефанією, ведучий забавляє старших.