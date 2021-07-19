У Польщі вийшла з берегів річка і затопила трасу

На півдні Польщі упродовж вихідних спостерігалися інтенсивні опади з сильними поривами вітру. В результаті затоплено багато домів та доріг, зірвано дахи будинків, пошкоджено лінії електропередач, повідомляє Укрінформ.

Найскладніша ситуація спостерігається у Малопольському воєводстві (Краків), де зібрався кризовий штаб на чолі з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким.

Лише за останню добу рятувальники понад 1,5 тис. разів виїжджали ліквідовувати наслідки негоди, при цьому більш ніж половина з них стосувалися Малопольського воєводства.

Найскладніша ситуація спостерігається у населеному пункті Глогочув, де в результаті сильних опадів з берегів вийшла місцева ріка Глогочувка. Вода затопила багато будинків, дорогу національного значення №7, що веде до курортного міста Закопане. З будинків частково евакуйовано місцеве населення.

Буревій пронісся над населеним пунктом Ліся Гура, у результаті чого зірвано чи пошкоджено 17 дахів будинків, лінії електропередач.

Підтоплення будинків та доріг місцевого значення мали місце також і в інших регіонах Малопольського та сусіднього Підкарпатського воєводства, що межує з Україною.

Інформації про постраждалих немає.