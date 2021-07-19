Лікар розповів, що причини остеопорозу не в дефіциті кальцію

Причина розвитку остеопорозу не в дефіциті кальцію! Є дані про негативні наслідки прийому добавок з кальцієм. Вони не тільки не допомагають від остеопорозу і не зменшують кількість тріщин кісток, але і підвищують ризик інфаркту та інсульту, повідомляє Dr. Berg.

Якщо приймати полграмма кальцію в день, то це може підвищити ризик інфаркту на 30% і ризик інсульту на 20%. Прийом кальцію і вітаміну D не знижує ризик тріщин через остеопорозу, але підвищує ризик утворення каменів в нирках. Кальцію нам потрібно строго певну кількість. Якщо кальцію занадто багато, то він перетворюється на отруту. Надлишок кальцію отруйний для клітин.

Що таке остеопороз і як з ним боротися? Які причини остеопорозу? Як впливає дефіцит кальцію в організмі на розвиток остеопорозу? Які симптоми остеопорозу? Як пов'язані дефіцит кальцію і остеопороз? Як заповнити нестачу кальцію в організмі, щоб не нашкодити своєму здоров'ю?

Дивіться відео до кінця і все дізнаєтеся!