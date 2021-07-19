В Ірані відбулися масові протести через водну кризу

В Ірані через найсильнішу за півстоліття посуху на південному сході країни в більш ніж 100 містах спостерігається нестача води. В результаті протестів через водну кризу загинула людина, повідомляє Страна.ua.

"Вчора під час акцій протестів, викликаних нестачею води, в місті Шадеган в провінції Хузестан люди, що затесалися в натовпі, відкрили вогонь по силам безпеки. В результаті цього загинув 30-річний чоловік", - заявив заступник голови провінції Амід Сабрі Бур.

Повідомляється, що причиною нестачі води в південно-західних регіонах Ірану стала найгірша за останні 50 років посуха. За даними глави іранської компанії з водопостачання та санітарії, з 304 міст в Ірані, які стикаються з водною кризою, 101 місто знаходиться в червоній зоні, тобто відчуває гостру нестачу води.