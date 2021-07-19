Українці накопичують борги: за що платити найважче

На початку 2021 року в Єдиному реєстрі боржників було зафіксовано 5,1 млн боргів, станом на липень українці заборгували вже 5,85 млн, тобто сумарна кількість зросла майже на 15%, повідомляє УНІАН.

Про це повідомила пресслужба платформи для роботи з відкритими даними OpenDataBot.

"За перші півроку 2021 року в Єдиному реєстрі боржників України з'явилося понад 700 тисяч нових боргів" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найшвидше зростають наступні категорії заборгованостей: стягнення коштів, тобто борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями та організаціями - кількість таких боргів зросла на 20,4% за пів року (плюс 244 тис.боргів); заборгованість з оплати комунальних послуг - зростання на 21,2% за пів року (плюс 73 тис. боргів); борги у справах про адміністративні правопорушення - зростання на 19,6% (плюс 158 тис. боргів).

Інфографіка Opendatabot.ua

Найбільші категорії за кількісним показником: стягнення коштів на користь держави (25,8% від загального числа заборгованостей) - 1,5 млн боргів, заборгованість перед банками, компаніями та організаціями - 1,44 млн боргів (24,6%), а також штрафи за порушення ПДР - 1,24 млн боргів (21,2%).

Інфографіка Opendatabot.ua

Чим загрожує потрапляння до реєстру боржників

Згідно з чинним законодавством, потрапляння до Єдиного реєстру боржників може накласти на боржника ряд обмежень, таких як: заборона на виїзд з країни; блокування грошей на рахунках у банках і заборона відкривати нові рахунки; заборона на продаж і покупку авто і нерухомості; стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів.