У Києві помітили новітній Toyota Land Cruiser 300
Незважаючи на той факт, що офіційної української презентації Toyota Land Cruiser 300 ще не було, найбільш нетерплячі шанувальники моделі вже змогли не тільки придбати, але й поставити на облік нове покоління флагманського позашляховика. Помічена на київських номерах в столиці машина відноситься до ексклюзивної серії 70th Anniversary, повідомляє Обозреватель.
Нагадаємо, що світовий дебют нової генерації Toyota Land Cruiser 300 відбувся минулого місяця, а в Україні новинку представлять 28 липня.
Всюдихід зберіг впізнаваність і рамну конструкцію. Завдяки новим технологіям та активному використанню високоміцної сталі, масу машини в порівнянні з колишнім поколінням вдалося зменшити на 200 кг. Ще одна відмінність моделі – цільна дверця багажника з електроприводом і системою безконтактного доступу.
Під масовим капотом розташовується новий бензиновий 3,5-літровий V6 з турбонаддувом. Він має в своєму арсеналі 415 к.с. і 650 Нм крутного моменту. В якості альтернативи пропонується 3,3-літровий турбодизель (309 к.с., 700 Нм). Обидва мотори працюють в парі з 10-ступінчастим "автоматом".
У салоні з'явився 10,25-дюймовий дисплей мультімедйной системи, проекційний екран та інші опції, доступні в залежності від комплектації моделі. На вибір пропонується 5 або 7-місна конфігурація салону.