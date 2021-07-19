У Києві помітили новітній Toyota Land Cruiser 300

Незважаючи на той факт, що офіційної української презентації Toyota Land Cruiser 300 ще не було, найбільш нетерплячі шанувальники моделі вже змогли не тільки придбати, але й поставити на облік нове покоління флагманського позашляховика. Помічена на київських номерах в столиці машина відноситься до ексклюзивної серії 70th Anniversary, повідомляє Обозреватель.

Нагадаємо, що світовий дебют нової генерації Toyota Land Cruiser 300 відбувся минулого місяця, а в Україні новинку представлять 28 липня.

Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary вже отримав київську "прописку"
Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary вже отримав київську "прописку". Джерело: @firstgearshow

Всюдихід зберіг впізнаваність і рамну конструкцію. Завдяки новим технологіям та активному використанню високоміцної сталі, масу машини в порівнянні з колишнім поколінням вдалося зменшити на 200 кг. Ще одна відмінність моделі – цільна дверця багажника з електроприводом і системою безконтактного доступу.

Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary помітили в Києві до офіційної презентації
Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary помітили в Києві до офіційної презентації. Джерело: @firstgearshow

Під масовим капотом розташовується новий бензиновий 3,5-літровий V6 з турбонаддувом. Він має в своєму арсеналі 415 к.с. і 650 Нм крутного моменту. В якості альтернативи пропонується 3,3-літровий турбодизель (309 к.с., 700 Нм). Обидва мотори працюють в парі з 10-ступінчастим "автоматом".

Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary відрізняється багатою комплектацією і фірмовим декором
Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary відрізняється багатою комплектацією і фірмовим декором. Джерело: Toyota

У салоні з'явився 10,25-дюймовий дисплей мультімедйной системи, проекційний екран та інші опції, доступні в залежності від комплектації моделі. На вибір пропонується 5 або 7-місна конфігурація салону.

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