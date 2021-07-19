Газпром купив додаткову транзитну потужність України на серпень

"Газпром" забронював всі запропоновані тверді додаткові транзитні потужності України на серпень. Це випливає з результатів місячного аукціону на Regional Booking Platform, повідомляє Інтерфакс.

На платформі RBP в понеділок бронювали додаткові транзитні потужності на серпень. Із запропонованих 15 млн куб. м на добу були запитані всі 15 млн. Такий же результат аукціону був і в попередні місяці.

З урахуванням того, що аукціон на тверді потужності пройшов зі 100-відсотковою реалізацією, найближчим часом може бути оголошено додатковий новий аукціон - на потужності, що перериваються (їх виконання залежить від технічної можливості газотранспортного оператора). Він, швидше за все, може відбутися 27 липня.

Хоча в липні проходять профілактичні ремонти на російських експортних газопроводах "Північний потік" і "Ямал-Європа", "Газпром" не став збільшувати бронювання українських газотранспортних потужностей, компенсуючи транзит відбором газу зі сховищ в Європі.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб. м заброньовано додатково на аукціоні - всього 124 млн куб. м на добу. У липні компанія прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.