У Дніпрі невідомі на ходу розстрілялі автобус з пасажирами

В Днепре неизвестные расстреляли автобус с пассажирами. Инцидент произошел, когда водитель автомобиля двигался по Центральному мосту. Как стало известно, происшествие случилось в субботу, 17 июля, на Центральном мосту. В автобус, который курсирует по маршруту сто двадцать четвёртом, со стороны лесополосы на левом берегу стреляли неизвестные. В результате чего в авто "вылетело" боковое окно. "Прибыв на место, обнаружили транспортное средство и водителя. Он пояснил, что, когда двигался по мосту, с правой стороны неизвестные в количестве пяти человек совершили выстрел в направлении автобуса с предмета, похожего на пистолет. В результате было повреждено боковое стекло автобуса ", - рассказали в пресс служба патрульной полиции. Правоохранители обследовали территорию лесополосы, однако стрелков не обнаружили. Не нашли их и по состоянию на утро понедельника, 19 июля. "Правоохранители устанавливают детали инцидента. Событие зарегистрировали в журнале единого учета. Стрельцов пока не задержали. Проводятся проверки", - добавила пресофицерка Днепровского отделения полиции Алина Стадник.