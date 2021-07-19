Міжбанк: розпродаж доларів триває

Другий день на міжбанківському валютному ринку﻿ триває розпродаж валюти експортерами з метою отримати гривню для оплати податків і здійснення необхідних платежів до бюджету.

У першій половині понеділка зростання пропозиції від продавців призвело до зниження котирувань безготівкового долара нижче рівня 27,20 гривень. Однак бажаючих купити за такою ціною раптово виявилося стільки, що котирування розгорнулися вгору, швидко повернувшись в область 27,22-27,24 гривень. Після обіду продавці знову посилили натиск, і зростання котирувань припинилося.

Курс готівкового долара в обмінниках Києва сьогодні знизився до 27,20-27,21 гривень. Готівковий ринок більш інертний і слабо реагує на незначні коливання на міжбанку.

Євро на FOREX падає третій день поспіль. Сьогодні він опустився до 1,1764 долара. Зниження на FOREX відбилося і на готівковому євро: до кінця обідньої перерви в Києві цінник на на продаж євро опустився до 32,08-32,10 гривень.

Польський злотий сьогодні в Києві, як і минулої п'ятниці, продають по 7,00-7,03 гривень.

Російський рубль в світі опустився майже до 74,70 рублів за долар, відреагувавши на чергове зниження світових цін на нафту. Готівковий рубль в Києві другий тиждень поспіль продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.