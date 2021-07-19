Зеленський ознайомився з ситуацією на кордоні з Абхазією

Під час робочого візиту до Грузії Президент України Володимир Зеленський ознайомився з ситуацією в сфері безпеки на кордоні з окупованою Абхазією.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Глава держави пройшовся по Інгурську мосту, який на сьогоднішній день є єдиним пунктом пропуску в регіоні.

Президент зазначив, що в ході відвідування спостережного пункту Абастумани мав можливість побачити, як триває окупація частини суверенної території цієї країни.

"В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян" , - сказав Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна і Грузія єдині в своїх ініціативах по поверненню тимчасово окупованих територій на майданчиках провідних міжнародних і регіональних організацій.

Під час відвідування Інгурського моста Глава української держави поспілкувався з представниками Моніторингової місії Євросоюзу в Грузії. За словами керівника місії Марека Щиґела, робота пункту пропуску була обмежена в зв'язку з пандемією COVID-19.



Через це місцеві жителі відчували суттєві труднощі. Зокрема, вчителі шкіл не могли потрапити додому. Тепер рух через міст відновлено, і кожен день цей пункт пропуску перетинають до 2 тис. осіб.

У той же час самопроголошені "влади" Абхазії і "Південної Осетії" відмовляють місії в допуску на контрольовану ними окуповану територію Грузії.

Президент запевнив, що Україна і Грузія є дружніми державами і стратегічними партнерами, обопільно підтримують територіальну цілісність і суверенітет один одного, тому будуть спільно працювати для деокупації своїх територій і реалізації прагнень.