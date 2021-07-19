На першому іспиті зі знання державної мови стався збій

Національна комісія зі стандартів державної мови повідомляє, що під час першої екзаменаційної сесії на рівень володіння державною мовою стався технічний збій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Національна комісія зі стандартів державної мови інформує, що сьогодні вранці в системі екзаменування стався технічний збій. Причини збою з'ясовуються. Всі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

У Нацкомісії звертають увагу, що сформована ситуація не вплине на розклад наступних екзаменаційних сесій.

Як повідомлялося, 16 липня 2021 року набула чинності норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" про іспит на рівень володіння державною мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Нацкомісією зі стандартів державної мови, який необхідний для набуття громадянства України, а також для претендентів на посади в органах державної влади або місцевого самоврядування.

16 липня в Україні стартувала реєстрація для складання іспиту на рівень володіння державною мовою, самі іспити стартують із 19 липня 2021 року.