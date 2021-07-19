Блогер з Києва спалив свій "паспорт"

Київський блогер під ніком norco616 спалив свій український паспорт і попрощався з Україною. А через деякий час хлопець повідомив, що передумав і почав вибачатися, повідомляє РБК-Україна.

Відео спалення паспорта і ролик з вибаченнями, блогер розмістив в Instagram.

Молодий чоловік з Києва на ім'я Роман здійснив акт спалення українського паспорта. Про це він повідомив своїм передплатникам з фразою: "типу, я с***уюсь з України. Прощавай, громадянство!"

На кадрах відео видно, як документ горить в якійсь ємності, а автор ролика повідомляє, що це символізує його від'їзд.

Але через деякий час блогер передумав і опублікував ще одне відео, в якому повідомив, що паспорт був несправжній і він вибачається перед патріотами.

"З приводу ситуації зі спаленим паспортом. В першу чергу, хочу вибачитися перед хлопцями-патріотами, які порахували цей вчинок образливим. Я це зробив не тому що я не поважаю або не люблю Україну. Це моя рідна країна, і я, звичайно ж, її люблю. Я це зробив в принципі без будь-якої задньої думки або посилу. Але потім я зрозумів, що це може образити почуття людей, які живуть в цій країні та вибачаюся перед цими людьми. Це навіть і не справжній паспорт" , - розповів молодий чоловік на ім'я Роман.

Він додав, що хоче вибачитися перед Україною і всіма, хто живе в нашій країні.

Чим саме займається Роман - невідомо, в його акаунті зазначено, що він – діяч мистецтв. На сторінці багато фотографій з татуюваннями. На його сторінку підписано понад 2,5 тисячі осіб.

Автор: Анна Шиканова