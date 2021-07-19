У жінок більше антитіл до коронавірус - вчені

Нове дослідження, проведене в Ізраїлі, показало, що рівень антитіл до COVID-19 змінюється в залежності від віку та біологічної статі, повідомляє Вести.

Дослідники проаналізували понад 26 тисяч зразків крові, зібраних у заражених COVID-19, тих, хто був вакцинована проти коронавірусу, і тих, хто пережив захворювання без щеплення і безсимптомно.

Вчені порівняли чоловіків і жінок однакового віку, що заразилися або щепленим приблизно в один і той же час. Серед жінок рівень антитіл був вищим у порівнянні з рівнем у чоловіків того ж віку. У чоловіків підвищення рівня антитіл спостерігалося приблизно з 35-річною вікової групи.

Підсумком досліджень стала ідея, що стимулювати імунітет в залежності від статі і віку потрібно по-різному. Як саме, поки невідомо.