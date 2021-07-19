У Кремлі назвали причину, яка заважає зустрічі Зеленського з Путіним

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив, що заважає зустрічі лідерів України та Російської Федерації Володимира Зеленського та Володимира Путіна, про це повідомляють іноземні ЗМІ.

Так, Пєсков заявив, що Україна "послідовно намагається підірвати значимість Мінських домовленостей, кажучи, що їх потрібно замінити, що вони вже ніби як мертві...".

"Що ускладнює реалізацію ідеї двосторонньої зустрічі: крім головного, що стосується невиконання Мінських домовленостей, це те, що президент Зеленський з самого початку виглядав як дуже сучасний демократичний президент, який наводить лад, і демократію в його країні, і, звичайно, таке ставлення явно не корелює з абсолютно безпрецедентним тиском на політичних опонентів, з бажанням позбутися їх шляхом порушення кримінальної справи", - сказав представник Кремля.

Можна здогадатися, що він мав на увазі боротьбу Зеленського з російською пропагандою на Україні і порушення кримінальної справи проти відверто проросійських "політиків" , лідерів партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Відзначимо, що Пєсков традиційно заперечує участь Росії у війні на Донбасі.