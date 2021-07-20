Антибіотики змінюють структуру мозку

Автори дослідження закликають скоротити застосування антибіотиків при лікуванні вагітних і новонароджених, повідомляє Корреспондент.

Дослідники зі США з'ясували, що пеніцилін змінює не тільки мікробіоту у новонароджених, а й експресію генів у ключових ділянках мозку, якщо їх вживати в ранньому віці. Вживання антибіотиків сприяє змінити експресії генів у ділянках мозку, що відповідають за розвиток, пам'ять і реакцію на стрес і страх. Про це пише Futurity.

Пеніцилін і його похідні найбільш часто використовуються у світовій педіатрії. Але через зв'язок кишкового тракту з мозком, це може спровокувати перманентну зміну структури і функцій мозку. Що в результаті може привести до нейропсихіатричних або нейродегенеративних захворювань. Причому, не тільки в дитячому віці, але і в зрілості.

Дослідники порівняли мишей, яким вводили пеніцилін, з контрольною групою, що не отримувала антибіотики, і з'ясували, що у гризунів з першої групи істотно змінилася кишкова мікробіота. Крім цього, у них змінилася експресія генів префронтальної кори і мигдалин, що відповідають за розвиток пам'яті та реакцію на страх і стрес.