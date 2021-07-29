Перерахунок пенсій: графік на три роки

В Україні в найближчі три роки внаслідок зростання розміру мінімальної зарплати гарантована пенсія для тих, хто виконав певні умови, збільшиться з 2600 до 3066 грн. Відповідно до закону, для окремих категорій мінімальна пенсія не може бути нижчою ніж 40% мінімальної зарплати, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних ухваленої Верховною Радою бюджетної резолюції. Найближче підвищення очікується в грудні цього року.

Як буде змінюватися розмір гарантованої пенсії:

з 1 грудня 2021-го – 2600 грн пенсія (6500 грн мінімалка);

з 1 жовтня 2022-го – 2680 грн пенсія (6700 грн мінімалка);

з 1 січня 2023-го – 2870 грн пенсія (7176 грн мінімалка);

із січня 2024-го – 3066 грн пенсія (7665 грн мінімалка).

Відзначимо, що такий розмір мінімальної виплати (менше бути не може, а більше – так) стосується тільки тих, хто виконав вимоги щодо стажу і досяг 65-річчя. Вимоги щодо стажу для жінок становить 30 років, а для чоловіків – 35 років.

Загальний пенсійний вік в Україні дорівнює 60 років. Але виходити в цьому віці на заслужений відпочинок можуть тільки ті, хто виконав вимоги щодо стажу. І ці вимоги будуть рости щорічно на 12 місяців до 2027-го.

Наприклад, уже у 2028-му в 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 35 і більше років стажу; в 63 роки – у кого від 25 до 35 років стажу; в 65 років – у кого від 15 до 25 років стажу.