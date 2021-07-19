У Німеччині збільшилася кількість жертв, загиблих через повінь

Число загиблих в результаті масштабної повені на заході Німеччини зросла до 163 осіб, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з інформацією поліції Кобленца, в понеділок в Рейнланд-Пфальц кількість жертв повені зросла до 117 осіб, а щонайменше 749 осіб отримали поранення.

Поки точно невідомо, скільки людей залишаються зниклими безвісти. У Північному Рейні-Вестфалії було зареєстровано 46 смертей. Влада кілька разів оголошувала про збільшення кількості жертв.

Місцеві жителі часто не можуть зв'язатися зі своїми близькими через те, що проблеми з телефонним зв'язком все ще не вирішені.