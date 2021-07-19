Зеленський заявив, що РФ може загрожувати всьому континенту
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що присутність російського військового контингенту та зброї біля кордонів України, Грузії та Молдови загрожує не лише цим країнам, а й усьому континенту, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Якщо Брюссель не демонструє залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн (України, Грузії, Молдови ), тоді хтось демонструє залізні м'язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мій погляд, загроза не лише для наших трьох країн, а й для всього континенту", - заявив Зеленський, виступаючи на Батумській міжнародній конференції у понеділок.