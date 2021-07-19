Тариф на воду: вартість гарячої ванни в регіонах

Хоча спека +35 в Україні не сприяє тому, щоби ніжитися в гарячій ванні (мрії більше про прохолодний душ), можливо, і в такий час є любителі подібного релаксу, повідомляє Слово і діло.

Вартість гарячої ванни ми розраховували зважаючи на середній обсяг у 160 літрів. При цьому ми враховували тільки гарячу воду, без розведення холодною.

Найдорожча гаряча ванна вийшла в Луцьку – 18,83 грн. У цьому місті тариф на постачання гарячої води – 117,72 грн за тисячу кубічних літрів (за наявності лічильника). Найдешевше прийняти ванну в Одесі – 12,02 грн.

У Сєвєродонецьку (Луганська область) гаряча ванна коштує 18 грн, в Житомирі – 17,8 грн, в Івано-Франківську – 17,6 грн, в Чернігові – 17,07.

У Києві гаряча ванна буде коштувати 15,97 грн. Тисяча кубічних літрів гарячої води в столиці коштує 99,79 грн за наявності лічильника.