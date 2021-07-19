Ідеальне тренування для початківців на все тіло за 8 хвилин

Вправи допоможуть бути в формі, зустрічати ранок або день енергійніше і уникнути напруги, яке накопичується в нашій м'язах. Через нього ми часто відчуваємо себе повільними, а наш настрій погіршується, повідомляє Natinfitness.

Це тренування ідеальна, як для початківців, так і для просунутих, коли часу мало, а тренування пропускати не можна. Вам потрібен тільки килимок і пляшка води.

М'язи: прокачати прес, груди, руки, сідниці, ноги, спину і м'язи кора.

Час роботи і відпочинку: Тривалість вправи 30 сек, потім 10 секунд відпочинку. Під час відпочинку ви бачите наступну вправу. Всього 13 вправ. Попередження: перед заняттям фітнесом обов'язково перевірте стан свого здоров'я.

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