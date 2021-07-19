Ізраїль знову запроваджує коронавірусні обмеження

Уряд Ізраїлю поверне обмеження через ситуацію з поширенням коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет, повідомляє Лента.Ру.

За словами міністра, брати участь в різних заходах "буде дозволено вакцинованим, тих, хто перехворів, і тих, хто пред'явить негативний тест на COVID". Він підкреслив, що це обов'язкова вимога, а не рекомендація.

Жорсткість обмежень викликано поширенням мутації "дельта"-варіанту COVID-19. Беннет закликав всіх громадян, хто ще не зробив щеплення, негайно пройти вакцинацію.

У червні в Ізраїлі скасували усі карантинні заходи, спрямовані на боротьбу з коронавірусів. Однак пізніше уряд повернув масковий режим через зростання числа хворих індійським штамом COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що "дельта -варіант коронавірусу, виявлений в Індії, виявився у два рази заразнішим початкового уханьского COVID-19.