Зеленський: Орієнтир України - це Угода про асоціацію з ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом є орієнтиром для України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наш орієнтир - Угода про асоціацію з Європейським Союзом. Її імплементація наблизить Україну до критеріїв членства в ЄС. І вже на сьогодні ми маємо амбітний (порядок денний - ред.) із Європейським Союзом. Найближча ціль - це старт імплементації Угоди про спільний авіаційний простір, наступна стадія підготовки промислового безвізу та перше підбиття підсумків оновлення Угоди про асоціацію" , - заявив Зеленський, виступаючи на Батумській міжнародній конференції.

За словами Зеленського, "агресія Російської Федерації, яка продовжується, гібридні атаки, окупація суверенних територій спрямовані на те, щоб ламати шлях до інтеграції з ЄС".

"Тому важливий рух назустріч, важлива підтримка з боку Європейського Союзу" , - додав він.

Президент також подякував голові Європейської ради Шарлю Мішелю та європейським лідерам за те, що вони визнали європейські прагнення своїх асоційованих партнерів.