Зеленський: Орієнтир України - це Угода про асоціацію з ЄС
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом є орієнтиром для України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наш орієнтир - Угода про асоціацію з Європейським Союзом. Її імплементація наблизить Україну до критеріїв членства в ЄС. І вже на сьогодні ми маємо амбітний (порядок денний - ред.) із Європейським Союзом. Найближча ціль - це старт імплементації Угоди про спільний авіаційний простір, наступна стадія підготовки промислового безвізу та перше підбиття підсумків оновлення Угоди про асоціацію", - заявив Зеленський, виступаючи на Батумській міжнародній конференції.
За словами Зеленського, "агресія Російської Федерації, яка продовжується, гібридні атаки, окупація суверенних територій спрямовані на те, щоб ламати шлях до інтеграції з ЄС".
"Тому важливий рух назустріч, важлива підтримка з боку Європейського Союзу", - додав він.
Президент також подякував голові Європейської ради Шарлю Мішелю та європейським лідерам за те, що вони визнали європейські прагнення своїх асоційованих партнерів.
"Однак не менш важливо перетворити всі ці слова в дію", - підсумував Зеленський.