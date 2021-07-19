У столиці зафіксували найтепліший день за 141 рік

У Києві зареєстрували черговий температурний рекорд - 16 липня був найтепліший день за 141 рік, повідомляє Кореспондент.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 16 липня в Києві середньодобова температура повітря становила + 28,8 °, що на 0,4° вище рекордного значення температури для цього дня в 1931 році", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що така температура повітря на 7,6 ° перевищила відповідну кліматичну норму.

Відзначимо, що це вже 14 температурний рекорд в Києві з початку літа. Всього з початку року в столиці України встановлено 23 температурних рекорди.