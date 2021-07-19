Компанія "Укрпас" упроваджує омніканальну систему продажу квитків, повідомив її директор Максим Скляренко в ексклюзивному інтерв'ю, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Ми робитимемо з квитками те, що в Україні ще ніхто не робив: бронювання відбувається онлайн, а продаж - офлайн. Це вже звична практика для українців, коли ви щось замовляєте на тій самій "Розетці", а оплачуєте під час отримання. Тобто квиток можна буде викупити в касі або терміналі перед відправленням", - пояснив він.

Скляренко розповів, що зону прийому транспорту на Центральному вокзалі Києва розширено: замість 12 платформ зробили 30. За його оцінкою, виходячи з наявного стану ринку перевезень, із Центрального автовокзалу виконуватимуть майже 200 рейсів за день.

Уся зона посадки буде з обмеженим доступом на вхід/вихід, що дасть змогу забезпечити облік квитків та підвищити безпеку пасажирів. Буде встановлено турнікети при виході на платформи, потрапити до автобусу без квитка буде неможливо. За одним квитком можна буде пройти пасажирові й супроводжуючому.

Як повідомив Скляренко, після налагодження на Центральному автовокзалі омніканальна система продажу плюс турнікети будуть впроваджені на всіх столичних автостанціях.

Водночас, зазначив він, в "Укрпасу" є амбіції: розширювати бізнес і на інші області країни.

"Уже є автостанції, які у нас просять IT-рішення - з продажу квитків, диспетчеризації", - повідомив Скляренко.

За його словами, наразі опрацьовують варіанти співпраці.

"Найбільш оптимальною є модель франшизи, але не виключено, що входитимемо як партнери - або в оренду, або у власність, якщо будуть продавати. Упевнений, тема автовокзалів буде цікава завжди, це як хліб. Людям потрібно їздити", - констатував директор компанії.

За оцінками експерта, в столиці до третини квитків продають онлайн, у регіонах ця частка набагато нижча - 5-10%. "Наразі це (продаж квитків) традиційно офлайновий бізнес, та ще за готівку. Але наша модель цікава всім категоріям споживачів - і пасажирам, і перевізникам. Думаю, вже наступної весни запропонована нами бізнес-модель поширюватиметься регіонами – щойно у нас будуть конкретні метрики з пілотного проекту, які ми зможемо показати", - повідомив Скляренко.

Як повідомлялося, Фонд держмайна України навесні 2020 року продав на аукціоні державний пакет у розмірі 99,9% статутного капіталу АТ "Київпассервіс". Стартова ціна лота становила 195,9 млн грн. Переможцем торгів стало ТОВ "Бастіон-груп" із пропозицією 230,89 млн грн.

"Київпассервіс" охоплює Центральний автовокзал, автостанції "Поділ", "Дарниця", "Полісся", "Південна", "Дачна" у Києві, а також 18 автостанцій у Київській області.

Умовою приватизації "Київпассервісу" є збереження інвестором діяльності автовокзалів у Києві щонайменше на п'ять років, у Київській області – щонайменше на 15 років.

За словами Скляренка, для ефективного управління пакетом нерухомості створено компанію "Укрпас", яка опікується автостанційним бізнесом і продажем квитків, тобто послугами для пасажирів і перевізників. Орендою приміщень та обслуговуванням майнових комплексів займається "Київпассервіс".

АТ "Київпассервіс" у 2020 році отримало 17,536 млн грн чистого збитку проти 59 тис. грн чистого прибутку в 2019 році. Активи компанії станом на 31 грудня 2020 року збільшилися на 3,2% - до 251,569 млн грн (243,788 млн грн за підсумками 2019-го). Власний капітал компанії за підсумками року становив 195,963 млн грн, загальна дебіторська заборгованість за рік скоротилася майже вдвічі - до 4,563 млн грн.