Анонсовано перегляд робочих днів у 2022 році

В Україні наступного року можуть зробити вихідними 7-8 березня, а також 27-28 червня, перенісши робочі дні на найближчі після свят суботи, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у проекті розпорядження Кабінету міністрів.

Як зазначається в документі, для раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2022 році 8 березня – Міжнародного жіночого дня та 28 червня – Дня Конституції України, уряд рекомендуватиме роботодавцям перенести робочі дні.

Зокрема, рекомендується перенести робочі дні з понеділка 7 березня на суботу 12 березня, а з понеділка 27 червня на суботу 2 липня.