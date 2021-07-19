Посвідчення УБД стануть доступні в додатку "Дія"
Посвідчення учасників бойових дій (УБД) інтегрують у додаток "Дія" в жовтні поточного року, повідомляє Деловая столица.
"Після запуску державного реєстру ветеранів ми плануємо в жовтні інтегрувати посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервіс державних послуг "Дія", — сказав заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук.
За його словами, в додаток планується внести не тільки посвідчення УБД, але й усіх категорій, якими опікується Міністерство.
"Мінветеранів розробляє концепцію та опрацьовує реалізацію пільгового електронного квитка, який буде доступний у додатку «Дія", — додав він.
Відомство також працює над запуском онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), яка дасть захисникам України рівні можливості, незалежно від географії проживання, для початку власного бізнесу.
"Ми хочемо об'єднати низку онлайн-платформ, які зараз створені, щоби максимально розширити аудиторію для доступу до цих сервісів", — уточнив заступник міністра.