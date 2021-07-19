Спека відступила: куди за прогнозом похолодання прийде вже 20 липня

Дощі з грозами накриють майже всю територію України. Також на основній частині країни значно похолодшає, але в деяких регіонах погода все ж залишиться спекотною та хмарною з проясненнями.

У вівторок, 20 липня, на заході України сильно похолодшає. Температура повітря впаде до 21-2° С удень і до 14-18°С уночі. У центрі та на півночі країни також значно похолодає: там очікується 25-29°С градусів удень і 16-20°С уночі. І тільки Дніпропетровська область залишиться як і раніше спекотною: там прогнозують 32-34°С удень і 18-20°С уночі. На сході України, на півдні та в Криму також буде спека: від 31 до 36°С удень і 20-23°С уночі.

Практично всі регіони країни заллє дощами. Хмарно з проясненнями залишиться тільки в Рівненській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях та в Криму. У всіх інших областях, крім Харківської, дощі будуть також і з грозами. На заході очікується сильний вітер, 11-18 км/год у середньому та місцями до 22 км/год. На сході т в центрі дути буде не так сильно - від 7 до 18 км/ год. На півдні, на півночі та в Криму буде найменш вітряно - близько 4-11 км/год.

20 липня в Чернівецькій, Рівненській, Запорізькій, а також у північних, східних і центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Удень у західних областях (крім Волинської та Рівненської) значні дощі, у центральних областях місцями град і шквали (I рівень небезпеки, жовтий).

У столиці України, Києві 20 липня очікується температура від 18 до 27°С протягом дня, вітер 4-7 км/год і, імовірно, дощ.