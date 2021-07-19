Над Токіо цілий день літала гігантська голова

У п'ятницю, 16 липня, відвідувачі парку Ëёгі в Токіо і жителі сусідніх будинків стали свідками незвичайного явища - 20-метрової літаючої голови, повідомляє Страна.ua.

Проліт гігантської повітряної кулі у вигляді людської голови був організований місцевою владою спільно з групою сучасних художників напередодні Олімпійських ігор.

На створення цього арт-об'єкту витратили близько трьох років.

Голова літала над Токіо з ранку до самого вечора.

Робота під назвою "Masayume" натхненна сном, який приснився одному з учасників арт-колективу, коли він ще був в школі.

Як особи для літаючої голови художники використовували зовнішність реальну людину, чия особистість зберігається в таємниці. Всього в спеціальному кастингу брали участь понад тисячу осіб з усіх куточків планети - серед них були як немовлята, так і ті, кому вже виповнилося 90 років.

Автори цього проекту висловили сподівання, що їхня робота змусить оточуючих задуматися про співіснування людей у світі.