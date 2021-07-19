Санду про викрадення Чауса: крапка ще не поставлена
Україна і Молдова продовжують співпрацю в справі про викрадення колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, повідомляє Деловая столица.
"Так, було неприємно, те, що сталося з цим суддею, і ми чекаємо... Крапка не поставлена, бо наші МВС і прокуратура ще працюють. Будемо обговорювати це питання з Україною", — заявила президент Молдови Майя Санду в інтерв'ю виданню "Комерсант".
Президент також додала, що між Україною і Молдовою
"є й інші серйозні питання".
"Наприклад, питання Дністра. Ми будемо наполягати на вирішенні цього питання. ЄС буде допомагати нам з цим питанням. З іншого боку, нам дуже важливі добрі відносини з Україною, тому що у нас дуже багато спільного, тому що для нас важлива регіональна безпека, і ми будемо шукати рішення з усіх питань, які є", — сказала Санду.