Санду про викрадення Чауса: крапка ще не поставлена

Україна і Молдова продовжують співпрацю в справі про викрадення колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, повідомляє Деловая столица.

"Так, було неприємно, те, що сталося з цим суддею, і ми чекаємо... Крапка не поставлена, бо наші МВС і прокуратура ще працюють. Будемо обговорювати це питання з Україною" , — заявила президент Молдови Майя Санду в інтерв'ю виданню "Комерсант".

Президент також додала, що між Україною і Молдовою "є й інші серйозні питання" .