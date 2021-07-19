У МЗС прокоментували заяву про "розворот" України на Схід

Україна не має намірів переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу та Конституції України. Це – набуття членства в ЄС і НАТО, повідомляє Деловая столица.

Про це сказав спікер МЗС України Олег Ніколенко у коментарі Лівому берегу.

"Питання про те, Захід чи Схід, у парадигмі української зовнішньої політики не стоїть" , — зазначили в українському Міністерстві закордонних справ у відповідь на заяву спікера української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича про можливий "розворот" України на Схід.