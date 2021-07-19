У МЗС прокоментували заяву про "розворот" України на Схід
Україна не має намірів переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу та Конституції України. Це – набуття членства в ЄС і НАТО, повідомляє Деловая столица.
Про це сказав спікер МЗС України Олег Ніколенко у коментарі Лівому берегу.
"Питання про те, Захід чи Схід, у парадигмі української зовнішньої політики не стоїть", — зазначили в українському Міністерстві закордонних справ у відповідь на заяву спікера української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича про можливий "розворот" України на Схід.
"Ми високо цінуємо підтримку наших західних партнерів, зокрема США та ЄС, в протидії російській агресії та деокупації Криму і Донбасу. Паралельно Україна робить чимало роботи, аби перетворитися на сучасну європейську демократичну державу. І цей шлях невідворотній. Водночас, це не означає, що ми будемо штучно стримувати розвиток відносин з певними країнами чи регіонами. Для нас завжди пріоритет номер один – національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований", — додав Ніколенко.