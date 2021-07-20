Вапняний наліт та іржа: як почистити акрилову ванну

Часто ми використовуємо ванну не за призначенням: миємо брудні деталі, перемо, чистимо брудне взуття чи купаємо домашніх улюбленців після прогулянки. Все це зумовлює появу бруду та накипу, які потім складно відмити, повідомляє 24 Канал.

Переваги та недоліки акрилових поверхонь, як правильно за ними доглядати та поради, які допоможуть швидко та легко відчистити ванну.

Особливості акрилової ванни

Сучасні магазини сантехніки часто пропонують ванни виготовлені саме з цього матеріалу. Він має свої плюси та мінуси.

Переваги акрилових ванн:

Добре утримують тепло (за пів години температура падає лише на 1 градус).

Акрил не схильний до корозії.

Легко чистяться водою та мочалкою.

На поверхні санітарного акрилу, з якого виготовляють якісні ванни, не може з'явитись цвіль.

Широкий вибір моделей у магазинах.

Недоліки:

Матеріал не може похвалитись своєю міцністю.

Дуже швидко з'являються подряпини.

В акрилові ванни не можна лити окріп та надовго залишати їх мокрими.

Через чутливість акрилу, ванни з цього матеріалу потрібно чистити з особливою обережністю.

Як правильно чистити

Рекомендуємо часто проводити очищення за допомогою мочалки та води, аби запобігати серйозним забрудненням та появі накипу. Чистити акрилову сантехніку, використовуючи спеціальні мийні засоби, можна лише 2 рази на місяць.

Сода

Якщо забруднення не сильні, з ними легко справиться сода. Намочіть поверхню ванни та мочалку, насипте харчової соди та добре потріть. Ваша ванна стане білосніжною та чистою.

Лимонна кислота

Сода навряд чи справиться з жовтими плямами та застарілим накипом. У цьому випадку скористайтесь лимонною кислотою. Розчиніть у воді пакетик порошку, дотримуючись пропорції 15 грамів на склянку води. Промокніть мочалку у розчині, нанесіть на поверхню ванни та залиште на 20 хвилин. Після цього помийте ванну мийним засобом для сантехніки та ретельно змийте проточною водою.

Лимонна кислота розм'якшить вапняний наліт, а професійний розчин допоможе прибрати залишки.

Не забудьте одягнути захисні рукавички перед роботою з кислотою або іншими їдкими засобами.

Подряпини

Акрилові ванни дуже легко пошкодити. Приховати подряпини можна за допомогою дрібного наждачного паперу. Якщо вся ваша ванна потьмяніла і втратила вигляд, можна легко повернути їй блиск. Придбайте засіб для полірування на основі воску, нанесіть його м'якою серветкою, сполосніть водою поверхню і витріть насухо.

Іржа

Для того, щоб почистити акрилову ванну від іржі, придбайте професійний мийний засіб. Нанесіть його на поверхню та розподіліть мочалкою. Дотримуйтесь інструкції та змийте засіб водою.

Які засоби категорично заборонено використовувати

Обирати мийні засоби для акрилових ванн потрібно дуже ретельно. Ніколи не використовуйте для очищення: