На посаду нового генсекретаря НАТО можуть претендувати три жінки

За інформацією видання Politico на посаду нового генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) можуть претендувати три жінки, повідомляє УНИАН.

Колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з жовтня 2014 року. Країни-члени продовжили його мандат виконання обов'язків до вересня 2022 року.

Наразі у штаб-квартирі НАТО вже розпочалися формальні обговорення щодо наступника Столтенберга. Очікується, що ім'я наступного генерального секретаря Альянсу буде представлене на саміті лідерів НАТО у Мадриді наприкінці весни або на початку літа наступного року.

Як зазначає видання, у Брюсселі та інших столицях країн-членів Альянсу вже розпочалися затяті спекуляції, і деякі посадовці, дипломати і аналітики кажуть, що після 72 років існування НАТО давно вже настав час вперше призначити жінку на ключову цивільну посаду. Також лунають думки, що, беручи до уваги продовження конфронтації з Росією, обрання представника Східної Європи надішле важливий сигнал Москві.

У зв'язку з цим видання наводить список жінок, які можуть бути кандидатами на посаду генерального секретаря НАТО.

Зокрема, йдеться про колишнього президента Хорватії Колінду Грабар-Китаровіч, колишнього президента Литви Далю Грібаускайте і чинного президента Естонії Керсті Кальюлайд.