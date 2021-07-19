Зеленський підписав Декларацію Батумського саміту

Президенти України, Грузії та Молдови під час зустрічі в Батумі в понеділок підписали Декларацію Батумського саміту щодо європейської інтеграції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, Декларацію Батумського саміту, схвалену главами держав Асоційованого тріо - України, Грузії та Молдови, підписано для зміцнення тристоронньої співпраці щодо європейської інтеграції та підтвердження своїх зобов'язань співпрацювати для мирного, демократичного і процвітаючого європейського майбутнього.