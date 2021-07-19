Україна може впровадити самоізоляцію для невакцинованих осіб

Міністерство охорони здоров'я України пропонує зобов'язати всіх невакцинованих осіб, що в'їжджають до України, проходити 14 днів самоізоляції чи 7 днів, якщо після цього терміну вони отримають негативний ПЛР-тест.

"Міністерство охорони здоров’я пропонує посилити контроль при перетині державного кордону у зв’язку зі зростанням в окремих регіонах світу та Європи випадків захворюваності на COVID-19, зокрема через штам "Дельта", - наголосили в ОП.

У повідомленні зазначено, що від цього зобов'язання пропонується звільнити лише українців до 18 років і осіб, які виїхали з країни до набуття постановою чинності.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на необхідності створення пунктів щеплень на прикордонних пунктах пропуску, щоб кожен охочий зміг вакцинуватися.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що за минулий тиждень вперше за декілька місяців зросла кількість нових виявлених хворих на COVID-19 - до 3460, що на 253 більше, ніж тижнем раніше.

Як повідомлялося, наразі іноземцям, які прибувають до України (незалежно з якої країни), необхідно мати негативний результат ПЛР або експрес-тестування, проведеного не більше ніж за 72 години до перетину кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19 вакцинами, внесеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.