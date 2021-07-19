У центрі Львова обвалилася стіна будівлі, загинула людина

Людина загинула в результаті обвалення стіни нежитлової будівлі в центрі Львова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"О 16:39 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Львові по вулиці Руська, 8 сталося руйнування стіни нежитлової будівлі ... Під завалами знайдено тіло чоловіка, особа якого встановлюється", - сказано в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

У той же час в міській раді повідомляють, що обвал стався, коли загиблий проводив в даному місці ремонтні роботи. У повідомленні не вказано характер робіт, оскільки міськрада не видавав жодних дозволів на роботи в зазначеному місці.

На місці співробітники ГСЧС розбирають зруйновані конструкції.