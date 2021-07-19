Що очікується на валютному ринку у вівторок

У понеділок зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. Ключовим фактором стало продовження продажів валюти великими компаніями для оплати податків і здійснення необхідних платежів до бюджету.

Під тиском наростаючої пропозиції валюти котирування безготівкового долара сьогодні ненадовго опустилися нижче рівня 27,20 гривень і досягло 27,185 гривень на покупку і 27,196 гривень на продажу. Однак такі ціни залучили велику кількість бажаючих купити валюту, що подешевшала. Серед покупців особливо виділялися нерезиденти, які активно розбирали всі пропозиції по ціні 27,20 гривень і дешевше. Саме завдяки їм котирування розгорнулися вгору і досягли 27,23 гривень на покупку і 27,24 гривень на продажу. При цьому Національний банк на сьогоднішніх торгах не з'являвся.

Закрили торги понеділка на 3 копійки на купівлі і на 4,25 копійки на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,19 / 27,265 (покупка / продаж).

Торги понеділка відкрилися ширше, ніж в попередні дні: спред на відкритті склав 7,5 копійок. Перша угода за ціною 27,2490 гривень пройшла о 09:50. З самого початку продавців було в 2-2,5 рази більше, ніж покупців, тому вже до 10:30 цінник на покупку опустився до денного мінімуму 27,185 гривень. Продавці були змушені знизити ціни своїх заявок. Як тільки цінники на продаж пішли нижче 27,20, на ринку з'явився Citibank і ще кілька банків нерезидентів. Вони почали активно скуповувати валюту, тому вже через півгодини котирування пішли вгору, а до обідньої перерви досягли сесійних максимумів. Після обіду на ринок вийшла друга хвиля продавців, все заявки покупців задовольнили, і котирування знову знизилися.

Котирування закриття - 27,205 / 27,2125 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні опустився на 17,5 млн доларів у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 158,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,2016 гривень.

Офіційний курс долара на 20 липня встановлено на позначці 27,2132 гривень за долар, зниження на 1,69 копійки.

Офіційний курс євро на 20 липня встановлено на позначці 32,0313 гривні за євро, зниження на 10,97 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1803. Продовжуючи зниження, що почалося минулого четверга, євро опустився до позначки 1,1762 долара, але потім протягом двох годин відскочив вгору і досяг 1,1823 долара.

Світові ціни на нафту сьогодні впали на кілька доларів за барель після того, як у неділю було досягнуто згоди між країнами-членами ОПЕК про збільшення обсягів видобутку нафти. Російський рубль відреагував на новину падінням з 74,10 до 74,80 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується в діапазоні 74,55-74,63 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в столиці вже другий тиждень поспіль тримається стабільною на рівні 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку у вівторок

На завтра запланована подія, яка може внести деяку різноманітність в роботу міжбанківського валютного ринку і привести до підвищеної волатильності торгів: починаючи з 20 липня банківським клієнтам буде дозволено здійснювати покупки валюти в сумі до 100 000 євро в день без надання підтверджуючих документів. Глобально на курсові тренди це, звичайно, не вплине. Але число бажаючих зіграти на валютних коливаннях явно зросте. Що з цього буде, ми побачимо вже завтра.

Крім того, на вівторок заплановано проведення чергового аукціону Міністерства фінансів з розміщення ОВДП. Інвесторам будуть запропоновані 5 випусків в національній валюті і один - в євро терміном на 1 рік. Підсумки цього аукціону особливо цікаві в переддень засідання Правління НБУ, яке намічено на 22 липня і на якому буде вирішуватися питання зміни облікової ставки регулятора.

Курс готівкового долара в обмінника Києва сьогодні опускався до 27,20-27,21 гривень. До вечора цінник підняли до 27,22 гривень. За такою ж ціною його продаватимуть завтра вранці. Далі все буде залежати від ситуації на міжбанку, яка завтра може бути дуже цікавою і малопередбачувані.

Готівковий євро сьогодні вдень опускався до 32,05-32,08 гривень, але до вечора, відреагувавши на зростання на FOREX, піднявся до 32,10-32,12 гривень. За такою ціною його почнуть продавати завтра вранці, а ось до обіду ціна готівкової євровалюти може сильно змінитися. Причому ймовірність як зростання, так і зниження приблизно однакова.

Що стосується готівкового рубля, його ціна на рівні 3,65-3,67 гривні за 10 рублів збережеться і завтра вранці. Однак якщо рубль в світі продовжить падіння, до вечора готівковий рубль може подешевшати на пару копійок.