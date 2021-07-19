Що очікується на валютному ринку у вівторок
У понеділок зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. Ключовим фактором стало продовження продажів валюти великими компаніями для оплати податків і здійснення необхідних платежів до бюджету.
Під тиском наростаючої пропозиції валюти котирування безготівкового долара сьогодні ненадовго опустилися нижче рівня 27,20 гривень і досягло 27,185 гривень на покупку і 27,196 гривень на продажу. Однак такі ціни залучили велику кількість бажаючих купити валюту, що подешевшала. Серед покупців особливо виділялися нерезиденти, які активно розбирали всі пропозиції по ціні 27,20 гривень і дешевше. Саме завдяки їм котирування розгорнулися вгору і досягли 27,23 гривень на покупку і 27,24 гривень на продажу. При цьому Національний банк на сьогоднішніх торгах не з'являвся.
Закрили торги понеділка на 3 копійки на купівлі і на 4,25 копійки на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.
Хід торгів
Стартові котирування - 27,19 / 27,265 (покупка / продаж).
Торги понеділка відкрилися ширше, ніж в попередні дні: спред на відкритті склав 7,5 копійок. Перша угода за ціною 27,2490 гривень пройшла о 09:50. З самого початку продавців було в 2-2,5 рази більше, ніж покупців, тому вже до 10:30 цінник на покупку опустився до денного мінімуму 27,185 гривень. Продавці були змушені знизити ціни своїх заявок. Як тільки цінники на продаж пішли нижче 27,20, на ринку з'явився Citibank і ще кілька банків нерезидентів. Вони почали активно скуповувати валюту, тому вже через півгодини котирування пішли вгору, а до обідньої перерви досягли сесійних максимумів. Після обіду на ринок вийшла друга хвиля продавців, все заявки покупців задовольнили, і котирування знову знизилися.
Котирування закриття - 27,205 / 27,2125 (покупка / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні опустився на 17,5 млн доларів у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 158,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,2016 гривень.
- Офіційний курс долара на 20 липня встановлено на позначці 27,2132 гривень за долар, зниження на 1,69 копійки.
- Офіційний курс євро на 20 липня встановлено на позначці 32,0313 гривні за євро, зниження на 10,97 копійок.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1803. Продовжуючи зниження, що почалося минулого четверга, євро опустився до позначки 1,1762 долара, але потім протягом двох годин відскочив вгору і досяг 1,1823 долара.
Світові ціни на нафту сьогодні впали на кілька доларів за барель після того, як у неділю було досягнуто згоди між країнами-членами ОПЕК про збільшення обсягів видобутку нафти. Російський рубль відреагував на новину падінням з 74,10 до 74,80 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується в діапазоні 74,55-74,63 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в столиці вже другий тиждень поспіль тримається стабільною на рівні 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.
Що очікується на валютному ринку у вівторок
На завтра запланована подія, яка може внести деяку різноманітність в роботу міжбанківського валютного ринку і привести до підвищеної волатильності торгів: починаючи з 20 липня банківським клієнтам буде дозволено здійснювати покупки валюти в сумі до 100 000 євро в день без надання підтверджуючих документів. Глобально на курсові тренди це, звичайно, не вплине. Але число бажаючих зіграти на валютних коливаннях явно зросте. Що з цього буде, ми побачимо вже завтра.
Крім того, на вівторок заплановано проведення чергового аукціону Міністерства фінансів з розміщення ОВДП. Інвесторам будуть запропоновані 5 випусків в національній валюті і один - в євро терміном на 1 рік. Підсумки цього аукціону особливо цікаві в переддень засідання Правління НБУ, яке намічено на 22 липня і на якому буде вирішуватися питання зміни облікової ставки регулятора.
Курс готівкового долара в обмінника Києва сьогодні опускався до 27,20-27,21 гривень. До вечора цінник підняли до 27,22 гривень. За такою ж ціною його продаватимуть завтра вранці. Далі все буде залежати від ситуації на міжбанку, яка завтра може бути дуже цікавою і малопередбачувані.
Готівковий євро сьогодні вдень опускався до 32,05-32,08 гривень, але до вечора, відреагувавши на зростання на FOREX, піднявся до 32,10-32,12 гривень. За такою ціною його почнуть продавати завтра вранці, а ось до обіду ціна готівкової євровалюти може сильно змінитися. Причому ймовірність як зростання, так і зниження приблизно однакова.
Що стосується готівкового рубля, його ціна на рівні 3,65-3,67 гривні за 10 рублів збережеться і завтра вранці. Однак якщо рубль в світі продовжить падіння, до вечора готівковий рубль може подешевшати на пару копійок.