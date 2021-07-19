Рада завтра збереться на позачергове засідання: що розглянуть

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Верховної Ради у вівторок, 20 липня, повідомляє Деловая столица.

Позачергове засідання Верховної Ради буде проводити перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

До порядку денного позачергового засідання включено 10 проектів постанов. Зокрема, будуть розглянуті питання відміни результатів голосування за законопроєкти про судоустрій та статус суддів, про реформу "Укроборонпрому" і діяльність Вищої ради правосуддя.