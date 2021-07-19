У Британії 60% госпіталізованих з COVID отримали два щеплення від коронавірусу

Головний науковий радник уряду Великобританії сер Патрік Валланс заявив, що в Британії зростає кількість госпіталізованих з COVID людей, повідомляє РБК-Украина.

При цьому з них 60% отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

"Якщо говорити про кількість людей в лікарнях, які отримали подвійну вакцинацію, то ми знаємо, що це близько 60% людей, що надходять до лікарні з COVID" , - заявив він.

При цьому Валланс додав, що це відбувається тому, що все більше і більше людей роблять щеплення, а вакцини не є на 100% ефективними.