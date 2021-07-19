iPhone 13 отримає функцію Android-смартфонів

Нові смартфони Apple отримають функцію постійно включеного екрану, повідомляє Лента.Ру.

У своєму повідомленні аналітик Bloomberg Марк Гурман підтвердив, що iPhone 13 вийдуть з функцією постійно активного екрану. Вона дозволить виводити на дисплей довідкову інформацію без необхідності активації екрану або розблокування смартфона. До подібних видів інформації відносяться час, дата, прогноз погоди, повідомлення та інше.

Подібна функція, яка має умовну назву Always-On-Display, використовується в смартфонах на Android багатьох виробників. Також дана особливість присутня в розумних годиннику Apple Watch.

Спеціаліст пояснив, що при роботі Always-On-Display інформація відображається на дисплеї з низькою частотою оновлення. У разі демонстрації часу картинка може оновлюватися з частотою один раз в хвилину. Дана опція як правило використовується в аксесуарах з OLED-екраном.

Також Гурман нагадав, що смартфони серії iPhone 13 отримають більш продуктивний чіп Apple A15 Bionic і екранний виріз меншого розміру. Дисплей апаратів матиме частоту оновлення до 120 герц.