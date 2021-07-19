Мер Франківська закликав повернути християнську етику в школи

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав повернути в шкільну програму уроки християнської етики, повідомляє Деловая столица.

Про це градоначальник написав у своєму Facebook.

Він зазначив, що "до програми Нової української школи для учнів 5 – 9 класів не потрапила жодна з програм морально-духовного спрямування". Кілька програм з основ християнської етики успішно пройшли комісію з етики.

"Я вважаю, що вивчення християнської етики потрібне та завжди актуальне! Це частина нашої культури! Мою думку поділяє Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради і готує лист до Міністерства освіти та науки з проханням доповнити список та включити до нього християнську етику" , — написав Марцінків.

Раніше мер Івано-Франківська Марцінків неодноразово говорив, що "геї не можуть бути патріотами". Також він стверджував, що патріотами не можуть бути також і атеїсти.