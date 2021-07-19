Під Одесою загорівся пасажирський автобус

В Одеській області, недалеко від села Троїцького Подільського району, на трасі Одеса - Київ загорівся автобус з пасажирами, повідомляє Новости-N.

Займання почалося в моторному відсіку. Дим відразу охопив весь салон

"Відкритий вогонь погасили в моторному відсіку, але задимився весь салон", - повідомили очевидці.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Відзначається, що пасажирам довелося залишитися на дорозі в очікуванні іншого транспорту.

З приводу пожежі в ГСЧС повідомлень не надходило.