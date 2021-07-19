Зеленський запросив Вахтанга Кікабідзе на святкування Дня незалежності

Президент України Володимир Зеленський привітав грузинського співака, кінорежисера і політичного діяча Вахтанга Кікабідзе з 83-річчям і запросив його в Україну на святкування Дня незалежності, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Перебуваючи з робочим візитом у Грузії, Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з відомим співаком, кіноактором та кінорежисером, заслуженим артистом України Вахтангом Кікабідзе і привітав його з днем народження", - зазначено в повідомленні прес-служби президента.

Глава держави побажав Вахтангу Кікабідзе міцного здоров'я.

"Ми вас в Україні дуже любимо і поважаємо. Приїжджайте до нас, будемо дуже вас чекати на День Незалежності", - наголосив Президент.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також привітав Кікабідзе з Днем народження, зазначивши, що "Грузія - країна неймовірно талановитих людей".