Штурм Капітолію: суд дав перший реальний термін

Американський суд засудив до тюремного ув'язнення жителя Флориди Пола Ходжкінса, який брав участь в штурмі Капітолію в січні 2021 року. Це перший реальний тюремний термін в кримінальних справах проти учасників заворушень, повідомляє Деловая столица.

Так, в червні Ходжкінс визнав себе винним у перешкоджанні роботі Конгресу США. Зокрема, він погодився, що його дії вплинули на затвердження результатів президентських виборів, яке перервали саме через штурм Капітолію прихильниками тодішнього президента Дональда Трампа.

Ходжкінс визнав, що впадав в ейфорію, коли наближався до Капітолію, а потім пішов за натовпом безпосередньо в будівлю Конгресу.

"Якби я знав, що протест загостриться, я б ніколи не пішов далі тротуару Пенсильванія-авеню. Це було дурне рішення з мого боку" , — сказав Ходжкінс під час засідання суду.

Прокуратура хотіла, щоб Ходжкінс отримав 18 місяців ув'язнення. Вона наполягала, що обвинувачений, "як і кожен з бунтарів, зробив свій внесок у колективну загрозу демократії".

Натомість адвокат Патрік Н. Ледук просив помилувати Ходжкінса і не давати йому реальний тюремний термін. Він наполягав, що достатнім покаранням для чоловіка буде ганьба, яку він буде відчувати все життя.

Також Ледук зазначив, що дії Ходжкінса під час штурму Капітолію не надто відрізнялися від дій Анни Морган-Ллойд, якій в кінці квітня дали три роки умовного ув'язнення.

Зрештою суддя Рендольф Мосс хоч і засудив дії Ходжкінса, але зазначив, що той заслуговує невелику поблажливість, оскільки швидко визнав себе винним і не був причетний до насильства. Чоловіка засудили до 8 місяців ув'язнення.