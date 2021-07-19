США і Німеччина змогли домовитися по «Північному потоку-2»

США і Німеччина в найближчі дні оголосять про досягнення угоди по російському трубопроводу «Північний потік-2», повідомляє Лента.Ру.

Джерела стверджують, що ситуація «виглядає непогано». При цьому обумовлюється, що переговори ще тривають, але «сторони близькі до угоди», яка запобігатиме повторним санкціям США проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора Маттіаса Варніга.

Раніше 19 липня стало відомо, що судно "Академік Черський" почне укладку «Північного потоку-2» в водах Німеччини.

Будівництво «Північного потоку-2» не раз відкладали через американські санкції, проте в кінці травня Вашингтон відмовився від рестрикцій проти оператора газопроводу Nord Stream 2 AG і його глави Маттіаса Варніга.