Українці добу не можуть вилетіти з Афін

Українські туристи застрягли в Греції. Річ у тім, що виліт літака рейсу Афіни-Київ авіакомпанії Wizzair постійно переноситься, повідомляє РБК-Украина.

"Добу не можемо вилетіти з Афін рейсом Wizzair W66268. Повинні були летіти вчора о 21:35. Рейс переносили кілька разів, отримали 15 повідомлень від Віззів з постійною зміною часу" , - заявили українці.

Останнє повідомлення про перенесення польоту було відіслано о першій годині ночі. Українцям повідомили, що рейс перенесли майже на добу. О третій годині ночі туристів відвезли в готель.

"Зараз привезли до літака і 40 хв тримали на сонці +40, поки вони щось качали в літак. Ніхто на питання не відповідає. Сподіваємося, що долетимо все ж" , - додали українці.

Автор: Роман Мирончук