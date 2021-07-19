В Києві відновився рух по тунелю на Олени Теліги
Рух транспорту по тунелю на вул. Олени Теліги в Києві після сильної грози відновили, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Над ліквідацією підтоплення в тунелі працювали дві спецмашини рятувальників і дорожніх служб: використовували мотопомпу та плаваючу помпу Карс, було задіяно два стаціонарних насоса", - йдеться в повідомленні пресслужби КК "Київавтодор".
Відзначається, що тунель затопило в результаті потужної зливи, що пройшла напередодні в столиці.
"За 40 хвилин в деяких районах міста випало до 80% місячної норми опадів. П'ять потужних насосів в тунелі на вул. Олени Теліги не впоралися зі стихією - відбулося стрімке наповнення водою тунелю", - зазначили у відомстві.
У "Київавтодорі" додали, що менш ніж за годину з усіх прилеглих вулиць і дворів прибуло близько 3700 куб. м води.