В Україні почалися спільні військові навчання "Три меча"

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного, що у Львівській області, 19 липня розпочалося багатонаціональне тактичне навчання "Три меча - 2021", повідомляє Страна.ua.

Як передає у Фейсбуці пресслужба генштабу Збройних сил України в навчаннях візьмуть участь понад 1200 військовослужбовців, 200 бойових машин з чотирьох країн-учасниць: Литви, Польщі, України та США. Україну представляє підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ ЗСУ.

В урочистій церемонії відкриття взяли участь перший заступник начальника штабу Збройних сил Польщі тризірковий генерал Ян Сливка, командувач десантно-штурмовими військами ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командир литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького полковник Дмитро Братишко та інші високопоставлені гості.

У своєму виступі Мойсюк заявив, що вчення підтверджують міцну дружбу, взаємну довіру та повагу країн, а також їхнє спільне прагнення протистояти агресивній політиці РФ.

"Вперше штаб багатонаціональної бригади керуватиме афілійованими підрозділами в навчально-бойових умовах. Це ще один крок до підвищення нашої сумісності, до поліпшення рівня навченості та готовності до спільних дій" , - сказав військовий.

Гаслом заходу стала фраза: "Три нації - єдина мета". В ході навчань, які триватимуть до 30 липня, пройдуть тренування, спрямовані на відпрацювання спільних завдань з оборони території від зовнішнього агресора.

"Три меча - 2021" почнуться з планування штабом активного залучення підрозділів до відпрацювання ситуаційних навчальних вправ з тактики, техніки та процедур.

Ці навчання вперше проводяться в Україні. Вони є продовженням партнерської програми міжнародного військового співробітництва між Литвою, Польщею та Україною.